Başakşehir, Kerim Frei'dan haber bekliyor

Abdullah Avcı yönetimindeki Süper Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Kerim Frei'ı sezon başında Beşiktaş'tan istemiş fakat siyah-beyazlılar oyuncuyu rotasyonda kullanacaklarını belirterek transfere engel olmuştu.

Forma yüzü göremedi

Sezon başında "Oynatacağız" diyen ve Kerim Frei'ı Medipol Başakşehir'e bırakmayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 23 yaşındaki futbolcuya bu sezon tüm kulvarlarda toplamda yanlızca 89 dakika forma şansı verdi.

Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde Kerim'i bırakmaya karar verirse, Medipol Başakşehir yetenekli futbolcuyu kadrosuna katacak.