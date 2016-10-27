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Spor

Başakşehir, Kerim Frei'dan haber bekliyor

Kerim Frei, bu sezon sadece 89 dakika forma giyebildi

27 Ekim 2016 18:01

Abdullah Avcı yönetimindeki Süper Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Kerim Frei'ı sezon başında Beşiktaş'tan istemiş fakat siyah-beyazlılar oyuncuyu rotasyonda kullanacaklarını belirterek transfere engel olmuştu.

 

Forma yüzü göremedi

 

Sezon başında "Oynatacağız" diyen ve Kerim Frei'ı Medipol Başakşehir'e bırakmayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 23 yaşındaki futbolcuya bu sezon tüm kulvarlarda toplamda yanlızca 89 dakika forma şansı verdi. 

Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde Kerim'i bırakmaya karar verirse, Medipol Başakşehir yetenekli futbolcuyu kadrosuna katacak. 

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