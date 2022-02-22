Başakşehir kazandı; lider Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki puan farkı 14'e çıktı

Süper Lig'in 21. hafta erteleme maçında Konyaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi 4 maça çıktı. Konyaspor'un galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

Başakşehir'de 7 eksik

Devre arası transfer döneminde Konyaspor'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Serdar Gürler, eski takımına karşı ilk kez görev yaptı. Medipol Başakşehir'in devre arası transfer döneminde yeşil-beyazlı ekipten transfer ettiği Serdar Gürler, eski takımıyla ilk kez karşı karşıya geldi.

Başakşehir'de 7 futbolcu çeşitli nedenlerle İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında görev alamadı. O gün maç kadrosunda olmayan isimler kurallar gereği erteleme maçında kadroya dahil edilemedi. Turuncu-lacivertli ekipte, 15 Ocak'tan sonra kadroya dahil edilen Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan mücadelenin 21 kişilik kadrosunda yer alamadı. Ayrıca sarı kart cezalıları Okaka ve Deniz Türüç ile hastalığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caiçara ve sakatlığı devam eden Mahmut Tekdemir Konyaspor karşısında takımını yalnız bıraktı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 4-4 beraberlikle sona eren Kasımpaşa karşılaşmasının 11’inde 2’si zorunlu 4 değişikliğe gitti. Palut, sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı’nın yerine Musa Çağıran ve statü gereği forma giyemeyen Amilton’un yerine Michalak’ı 11’de oynattı. Ayrıca Rahmanovic’in yerine Mpoku, Ahmed Hassan’ın yerine ise Cikalleshi 11’de sahaya çıktı.