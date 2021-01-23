Başakşehir, İrfan Can için Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı istedi

İrfan Can Kahveci transferi için ortak bir yol arayan Başakşehir ile Galatasaray arasındaki pazarlıklar sürüyor.

Son olarak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın İrfan'a karşılık Emre Kılınç'ın bonservisi artı 6.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi.



Sarı-kırmızılılar henüz bu teklife olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Galatasaray teknik direktör Fatih Terim'in, Emre Kılınç beklentisine vereceği cevaba göre bir yol haritası izlenecek.



Terim'den gelmesi muhtemel olumsuz dönüşe karşın yeni formül arayışları sürüyor. Ancak Başakşehir'in en azından bonservis ücretinde bu seviyelere gelmiş olması, Galatasaray cephesinde transferin artık mutlu sona çok yaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.