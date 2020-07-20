Başakşehir'in kasası dolacak

Sahasında Kayserispor'u yenerek ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir, büyük bir gelirin de sahibi oldu.

Medipol Başakşehir, bu sezonki Süper Lig, Avrupa Ligi ve önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi gelirleriyle birlikte yaklaşık 420 milyon TL kazanacak. Kasımpaşa'yı da yenerse turuncu-lacivertlilerin Süper Lig geliri 145 milyon TL olacak.

Türkiye’nin en genç kulüplerinden biri olan turuncu-lacivertliler, Kayserispor'u yenerek Süper Lig'de bitime 1 hafta kala zaferini ilan etti ve şampiyonluk yaşayan altıncı kulüp unvanını elde etti. İstanbul ekibi, lig tarihinde ilk 2 maçını kaybedip mutlu sona ulaşan ilk takım oldu (2. haftada sıfır puanla 17. sıradaydı). Kaptan Mahmut ile öne geçen Buruk'un takımı adına Visca'nın 36'daki penaltısını Lung çıkardı. Trabzonspor yenilince, Başakşehir maç bitmeden şampiyonluğunu kutladı.