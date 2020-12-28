Başakşehir'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. Başakşehir'in ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mutlak galibiyet hedefleyen Başakşehir, rakibinin oyunun büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa ile 90+2'de bulduğu gol sonucunda 2-2 berabere kaldı.

Başakşehir'in gollerini 27. dakikada Nacer Chadli ve 90+2. dakikada Edin Visca atarken Kasımpaşa'nın gollerini ise 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 84. dakikada Armin Hodzic kaydetti. Kasımpaşa'da Aytaç Kara, 43. dakikada ikinci sarı kartı sonucunda kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Başakşehir, 14. maçı sonunda puanını 16 yaparken Kasımpaşa ise 15. maçı sonunda 19 puana ulaştı.