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Spor

Başakşehir ile Sevilla arasında 'aşık atışması'

Sosyal medyayı etkin kullanımıyla dikkati çeken Başakşehir, bu kez dişli rakibe denk geldi

16 Ağustos 2017 13:00

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Sevilla'yı konuk edecek Başakşehir Futbol Kulübü, rakibine esprili bir göndermede bulundu. İspanyol ekibin turuncu-lacivertlilere cevabının da gecikmemesiyle yaşanan durum 'aşık atışması'nı andırdı.

Kulübün resmi Twitter hesabından, Sevilla'nın çeşitli dönemlerde UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla ilgili görseller paylaşılarak, "Don't you want to win the EuropaLeague once again SevillaFC? (Avrupa Ligi'ni bir daha kazanmak istemez misiniz?)" ifadesine yer verildi. İspanyol ekibin cevabı da manidar oldu: "Teşekkürler ama bizde çok var. (5 tane kupa emojisi) Siz ilk kez kazansanız daha iyi olur. 

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