Başakşehir için tarihi maç

Süper Lig’in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk eden lider Medipol Başakşehir, maçı kazanması durumunda lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014’te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.

İkinci sıradaki Trabzonspor’la arasında 4 puan fark bulunan Başakşehir, Kayserispor’u mağlup ederse sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor’u yenmesi durumunda Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdıracak.

Süper Lig’in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar oldu.