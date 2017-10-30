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Spor

Başakşehir-Hoffenheim maçına Avustralyalı hakem

Başakşehir, perşembe günü evinde Hoffenheim'i ağırlayacak

30 Ekim 2017 15:46

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında 2 Kasım Perşembe günü Almanya'nın Hoffenheim takımıyla oynayacağı maçı, Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 2 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Harald Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak.

Maçın 4. hakemi Andreas Staudinger, ilave yardımcı hakemleri ise Alexander Harkam ve Julian Weinberger olacak.

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