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Spor

Başakşehir, Hoffenheim maçı öncesinde sıkıntılı

Orta sahanın bel kemikleri Emre ve Mahmut forma giyemeyecek Manuel Da Costa, Mehmet Batdal, Egemen Korkmaz ve Aurelien Chedjou'nun da sakatlıkları sürüyor İSTANBUL, (DHA)- UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir yarın saat 21

01 Kasım 2017 16:02

Orta sahanın bel kemikleri Emre ve Mahmut forma giyemeyecek
Manuel Da Costa, Mehmet Batdal, Egemen Korkmaz ve Aurelien Chedjou\'nun da sakatlıkları sürüyor
İSTANBUL, (DHA)- UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'nda yer alan Medipol Başakşehir yarın saat 21.00\'de başlayacak maçta Alman temsilcisi Hoffenheim\'ı konuk edecek. Sadece 1 puanı bulunan temsilcimiz bu maç öncesinde sıkıntılı.
Takımın dün yaptığı antrenmana Göztepe maçında sakatlanan ve sağ ayak baş parmağı ekleminde yırtık ve kemik ödemi tespit edilen Manuel Da Costa, geçtiğimiz hafta içi antrenmanda ayak bileğini burkan ve kemik ödemi saptanan Mehmet Batdal, Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkan oyunculardan sol uyluk üst ön adalesinde birinci derece kas hasarı saptanan Mahmut Tekdemir ile sağ baldırında kas spazmı ve kas zarında minimal ödemi bulunan Emre Belözoğlu katılmadı.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi\'nde MR\'ları çekilen oyunculardan Mahmut Tekdemir, Hoffenheim ve Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı müsabakalarda yer alamayacak. Kaptan Emre Belözoğlu da Avrupa maçında yer alamayacak ve sağlık ekibi tarafından Malatya maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Ayrıca sakatlıkları sonrası takıma dönüş adaptasyon çalışmaları yapan Egemen Korkmaz ve Aurelien Chedjou ise takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde çalıştı.
Öte yandan Sağlık ve Atletik Performans ekipleri tarafından takıma son iki sezondur her müsabaka sonrası uygulanan toparlanma ölçümleri ve sakatlık riski analizleri dün de Akhisarspor maçında oynayan oyunculara uygulandı. Yapılan ölçümler sonucunda risk belirlenen oyuncularla ilgili gerekli tedbirler alındı.

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