Başakşehir hata yapmadı, liderliğini sürdürdü

Son iki haftada aldığı 6 puan ile çıkışa geçen Trabzonspor lig lideri Medipol Başahşehir'e 1-0 kaybetti. Başahşehir aldığı üç puanla liderliğini sürdürdü.

İlk yarısının golsüz beraberlikle geçildiği karşılaşmada Başakşehir adına ilk gol maçın 63. dakikasında Edin Visca'dan geldi.

Geriye düştükten sonra baskısını arttıran Karadeniz temsilcisi baskılı futbol oynamasına karşın beraberlik golünü bulamadı. Maçta başka gol olmayınca Başakşehir puanını 35'e yükselterek ligin 15. haftasında liderliğini sürdürdü.





Başakşehir'de sakatlıkları tamamen geçen Emre Belözoğlu ve Yalçın Ayhan’ın Trabzonspor’a karşı forma giymesi bekleniyor. Ayrıca, sakatlıkları devam eden Mahmut Tekdemir ve Hakan Özmert bu hafta da forma giyemedi.

İki iki takımın 11'leri

Başakşehir: Volkan Babacan - Bekir İrtegün - Alexandu Epureanu - Yalçın Ayhan - Eren Albayrak - Joseph Attamah - Edin Visca - Cengiz Ünder - Marcio Mossoro - Emre Belözoğlu - Mehmet Batdal

Trabzonspor: Onur Kıvrak - Uğur Demirok - Mustafa Yumlu - Mustafa Akbaş - Serge Akakpo - Okay Yokuşlu - Mehmet Ekici - Ogenyi Onazi - Yusuf Erdoğan - Matus Bero - Dame N'Doye