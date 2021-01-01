Başakşehir, Hagi'yi istiyor

Sezonun ikinci yarısına daha iyi girmek için transfer çalışmalarına başlayan takımlardan biri de M. Başakşehir. Turuncu-lacivertlilerin Ianis Hagi'yi istediği belirtildi.

Ligin ilk yarısında pandemi süreci, Şampiyonlar Ligi ve sıkışık fikstürle hedeflerinden uzak kalan Başakşehir, ikinci yarıya iyi girmek istiyor. Turuncu-Lacivertliler, bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlarken kulübün ilgilendiği isim ise George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi. Galatasaray’da futbolculuk döneminde başardıklarıyla tarihe geçen George Hagi’nin Rangers’ta forma giyen oğlu İanis Hagi için İstanbul ekibinin devrede olduğu öğrenildi. Bu sezon forma giydiği 24 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu, orta saha ve hücum hattının kenarlarında görev yapıyor.

Değeri 4.5 milyon euro

Kulübüyle 2024 yılına kadar kontratı bulunan Hagi için ilk yoklamaların yapıldığı belirtildi. 1998 doğumlu olan Hagi, babası Galatasaray’da oynadığı dönemde İstanbul’da dünyaya gelmişti. Piyasa değeri 4.5 milyon euro olan 22 yaşındaki oyuncu için Rangers’ın biçtiği bonservis bedeli ise henüz bilinmiyor.

İrfan Can’a teklifler var

Orta sahaya Hagi transferi için devreye girilmesinin ardından İrfan Can Kahveci’ye gelen teklifler olduğu belirtildi. Şampiyonlar Ligi’nde hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken futbolcu için Avrupa’dan da Türkiye’den de talipler olduğu ifade edildi. Başakşehir’in de İrfan Can’a gelen teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.