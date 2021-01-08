Başakşehir, Galatasaray'ın İrfan Can teklifine cevap verdi

Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in istediği İrfan Can Kahveci için ilk ciddi adımını attı.

Hürriyet'in haberine göre resmi teklif yapmayan ancak nabız yoklayan Galatasaray, 7 milyon Euro isteyen Başakşehir’e takas teklif etti. Turuncu-yeşilli yöneticiler İrfan Can’a karşılık Marcao’yu isteyince Galatasaray, transferi askıya aldı.

Seri'nin de ismi geçiyor

Orta saha için Jean Michel Seri’nin de ismi geçse de Terim’in yabancı bir oyuncu kiralamaktansa bonservisiyle yerli bir oyuncu almanın daha doğru bir tercih olacağı yönünde rapor vermesinin ardından, G.Saray Yönetimi, Başakşehir’in kapısını çaldı.

Sezon başında 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan Başakşehir Kulübü de 25 yaşındaki orta saha için 7 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Galatasaray Kulübü bunun üzerine takas teklifini masaya sundu. Başakşehirliler bu formülde sadece Marcao’yu düşünebilecekleri ilettiler. Marcao için Roma’dan gelen 13 milyon Euro’luk teklifi reddeden G.Saray’da bu talep uygun görülmedi. Sarı kırmızılıların oyuncu satışı yapması ve Luyindama ile yolları ayırması halinde İrfan için bütçe yaratabileceği ifade edildi.

Başakşehirli İrfan Can’ın, yakın arkadaşları Oğulcan ve Taylan’ın oynadığı G.Saray’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Ancak G.Saray, Başakşehir’in ‘Ya Marcao ya hiç’ şeklindeki yaklaşımı üzerine beklemeye geçti.