Başakşehir evinde kaybetmiyor

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, evinde Alanyaspor'u 2-1 yenerek evindeki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Emre Belözoğlu ve Emmanuel Adebayor'dan gelirken, Alanyaspor'un tek sayısını Emre Akbaba kaydetti.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim’a konuk olacak Başakşehir, ligde bu sezon beşinci galibiyetini alarak moral depoladı.

Gol perdesini açan taraf, Emre Akbaba ile Alanyaspor oldu. Efecan Karaca'nın asistinde Volkan Babacan'dan seken topu tamamlayan Emre, 9'uncu dakikada takımını öne geçirdi: 0-1.

Evinde 25 maçtır yenilmeyen Başakşehir, gole çabuk reaksiyon verdi. 18'inci dakikada Emre Belözoğlu'nun savunmaya çarpan şutu, kaleci Riou'yu kontrpiyede bıraktı ve durum eşitlendi: 1-1.

Karşılaşmanın 27. dakikasında sakatlanan Emre Belözoğlu, yerini Gökhan İnler'e bıraktı. İlk yarı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

56'da Emmanuel Adebayor, attığı golle takımını öne geçirirken maçın skorunu da tayin etti: 2-1.

Başakşehir bu galibiyetle 16 puana ulaşırken; Alanyaspor 10 puanda kaldı.

Emre Belözoğlu sakatlandı

Maçın 27. dakikasında sakatlanan Emre Belözoğlu, yerini Gökhan İnler'e bıraktı. Emre'nin önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği henüz bilinmiyor.

Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Emre Belözoğlu'nun son durumu hakkında bilgi vererek, “Spazm gibi duruyor. Çok önemli bir şey değil. Pazartesi ya da salı günü belli olur” şeklinde konuştu.