T24 LogoT24 Logo
Spor

Başakşehir, Emmanuel Adebayor'un sözleşmesini uzattı

33 yaşındaki Togolu golcünün sözleşmesi 2018'de sona erecekti

25 Ağustos 2017 15:48

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor'un sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. 33 yaşındaki golcünün mevcut sözleşmesi, 2018 yılında sona erecekti.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Sheyi Emmanuel Adebayor ile iki yıl sözleşme uzattı.  31 Ocak 2017 tarihinde takımımıza katılan ve 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Togo’lu dünya yıldızı futbolcumuz, yeni sözleşmeyle birlikte 2020 yılına kadar kulübümüzde kalacak. Yeni sözleşmenin kulübümüz ve Emmanuel Adebayor’a hayırlı olmasını dileriz."

ETİKETLER

Emmanuel Adebayorbaşakşehirtogogolcüsözleşmeimzaladıuzattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24