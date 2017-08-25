Başakşehir, Emmanuel Adebayor'un sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor'un sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. 33 yaşındaki golcünün mevcut sözleşmesi, 2018 yılında sona erecekti.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Sheyi Emmanuel Adebayor ile iki yıl sözleşme uzattı. 31 Ocak 2017 tarihinde takımımıza katılan ve 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Togo’lu dünya yıldızı futbolcumuz, yeni sözleşmeyle birlikte 2020 yılına kadar kulübümüzde kalacak. Yeni sözleşmenin kulübümüz ve Emmanuel Adebayor’a hayırlı olmasını dileriz."