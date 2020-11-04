Başakşehir'den tarihi galibiyet: Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ı devirdi!

Takımlar dördüncü hafta maçında 24 Kasım Salı günü Old Trafford'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 3'e yükseltti, Manchester United ise 6 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, güçlü rakibini 13'üncü dakikada Demba Ba ve 40'ıncı dakikada Edin Visca'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Başakşehir böylece, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almış oldu.

Öte yandan, Manchester United bu sonuçla birlikte Türkiye'deki son üç deplasman maçından da eli boş ayrılmış oldu:

Galatasaray: 1-0 :Manchester United (Kasım 2012)

Fenerbahçe: 2-1 :Manchester United (Kasım 2016)

Başakşehir: 2-1: Manchester United (Kasım 2020)