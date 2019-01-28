Başakşehir Kasımpaşa'yı da geçti

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayan Medipol Başakşehir, rakibini 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Medipol Başakşehir Kasımpaşa önünde galibiyete her iki yarıda attığı gollerle gitti.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren isimler ise Visca ve Elia oldu.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 41'ye yükseltirken, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'un ardından Başakşehir'e de kaybederek 29 puanda kaldı ve zirveden uzaklaştı.