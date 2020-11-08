Başakşehir'de müthiş geri dönüş!

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Medipol Başakşehir, rakibini 2-1 mağlup etti.

Turuncu-lacivertli ekip böylece ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkararak yükselişini sürdürürken, Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti ise dört maça çıktı.