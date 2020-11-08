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Spor

Başakşehir'de müthiş geri dönüş!

Turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği'nin uzatmalarda attığı golle 2-1 mağlup etti

08 Kasım 2020 18:51

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Medipol Başakşehir, rakibini 2-1 mağlup etti. 

Turuncu-lacivertli ekip böylece ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkararak yükselişini sürdürürken, Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti ise dört maça çıktı. 

Gençlerbirliği, karşılaşmanın ilk yarısını Sefa Yılmaz'ın 1. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran Medipol Başakşehir 80. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 90+4. dakikada Mehmet Topal'ın golleriyle üç puana uzandı.

Medipol Başakşehir'in iki golünün de asistini yapan isim 80. dakikada oyuna dahil olan Nacer Chadli oldu. 

Öte yandan Gençlerbirliği, Mattias Joahnsson'un 72. dakikada doğrudan gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı. 

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 13 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

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