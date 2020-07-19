T24 LogoT24 Logo
Spor

Başakşehir'de futbolcular sahaya "Kadına şiddete dur de" tişörtleriyle çıktı  

19 Temmuz 2020 21:30

Medipol Başakşehir - Kasyerispor maçı öncesinde iki takım futbolcuları farkındalık oluşturmak ve destek için 'Kadına şiddete dur de' yazılı tişörtlerle seremoniye çıktı.  

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Kasyerispor mücadelesi öncesinde iki takım futbolcuları seremoniye "Kadına şiddete dur de" tişörtleriyle çıktı.

Ayrıca stadın tribünlerine de "Kadına şiddete dur de" pankartları asıldı. Geçtiğimiz günlerde de Süper Lig'de yer alan 18 takımın futbolcuları "Kadına şiddete dur de" etkinliği yapıp, bu konuda farkındalık oluşturarak destek vermişti. (İHA)

ETİKETLER

Medipol BaşakşehirKasyerispor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24