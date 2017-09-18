Başakşehir, çocuk taraftarın formasının çıkartılmasına açıklık getirdi

Medipol Başakşehir Kulübü, üzerinde Trabzonspor forması olan iki çocuk taraftarın formalarının çıkartılması ile ilgili yaptığı açıklamada, \"Güvenlik şirketine, kulüp yöneticilerimizin bilgisi olmadan anlık inisiyatifler kullanılmaması gerekliliğini, özellikle çocuklara yönelik aksiyonlarında futbol sevgisini ya da kişisel psikolojilerine zarar verebilecek her türlü söylem ve direktiflerinde çok dikkatli olunması gerekliliğini belirterek iş akdilerini sonlandırdık\" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir\'in internet sitesinden yapılan yazılı açıklama şöyle;

\"17 Eylül Pazar günü oynanan Başakşehir - Trabzonspor maçında tribünümüzde, üzerinde Trabzonspor forması olan iki çocuk taraftarın formalarının çıkartılması ile ilgili görüntüleri inceledikten ve özel güvenlik şirketinin savunması alındıktan sonra bu açıklamayı yapma gereği duyuyoruz.

Güvenlik şirketimizin elemanları, Başakşehir tribününe gelerek maç seyretmek isteyen ve üzerinde Trabzonspor forması olan tüm misafirlerimizi, tribünde herhangi bir sorun ve kargaşa yaşamamaları adına kendilerine ayrılan taraftar tribünlerine sevk etmiş, ama yaşları küçük olması ve ailelerinin yanında olmaları sebebiyle 2 küçük taraftarın Başakşehir tribününde kalmalarına izin vermiş ancak maçın başlamasına çok az süre kala heyecanı artan maç atmosferi sebebiyle çocukların güvenliği ve ailenin huzuru için çocukların üzerindeki formaların da çıkarılması gerekliliğini kendi iradeleriyle karar vermiş ve anlık inisiyatif kullanmışlardır.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler baz alındığında, ilk refleks olarak başta resmi hesabımız ve yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere, söz konusu güvenlik şirketini ve çocuklara yönelik böyle bir davranışı kınadık.

Bu sabah itibarıyla tüm detayları incelediğimizde birçok şeyi net olarak görebiliyoruz ve güvenlik şirketimize geri bildirimimizi yaptık. Kendilerinden, tarz ve iletişim konusunda mutlaka daha yüksek standartlar beklediğimizi, kulüp yöneticilerimizin bilgisi olmadan anlık inisiyatifler kullanılmaması gerekliliğini, özellikle çocuklara yönelik aksiyonlarında futbol sevgisini ya da kişisel psikolojilerine zarar verebilecek her türlü söylem ve direktiflerinde çok dikkatli olunması gerekliliğini belirterek iş akdilerini sonlandırdık.

Bu detaylı incelemelerimizde, aynı zamanda ekte görüntülerini kamuoyu ile paylaştığımız bir başka gerçeği daha fark ettik. Birçok tribünde, her iki takımın taraftarları birlikte maç seyredip, karşılıklı atılan toplam 4 golde de birbirlerine saygılı ama coşkulu bir sevinç gösterisini hiçbir taşkınlığa sebep vermeden yaşadıklarını her hafta olduğu gibi bu hafta da gördük. Başakşehir maçlarına düzenli olarak gelen bir çok Trabzonspor taraftarının da teyid edeceği üzere Başakşehir stadının kapıları her zaman herkese açıktır.\"

KULÜPTEN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Bu arada Medipol Başakşehir Kulübü, tribünlerde her iki takımın taraftarlarının birlikte maç seyretiği fotoğrafları paylaştı.

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)