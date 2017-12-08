Başakşehir buruk veda etti

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son maçında Braga'yı sahasında ağırladı.



Bir üst tura çıkması için sahadan galibiyetle ayrılması gereken Medipol Başakşehir, Braga'yı 2-1 mağlup etti ancak Almanya'dan beklediği skor gelmedi. Üst tur için kazanmasının yanı sıra Ludogorets'in kaybetmesi bekleyen Başakşehir, Hoffenheim ile Ludogorets'in 1-1 berabere kalmasıyla Avrupa'ya veda etti.



Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Edin Visca ve 77. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu'nun ayağından geldi. Braga'nın tek sayısı, 55. dakikada Raul Silva'nın ayağından geldi.



Braga'yı mağlup etmesine karşın UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Medipol Başakşehir, grubunu 8 puanla 3. sırada tamamladı. Üst tura çıkmayı garantileyen Braga ise 10 puanla grupta liderliği kimseye bırakmadı.