Başakşehir, Burnley karşısında tur arıyor

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turun rövanş maçında deplasmanda İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.
Turf Moor Stadı'nda bugün TSİ 21.45'te başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Mücadelenin Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı henüz açıklanmadı.
Sahasında oynadığı ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertlileri, deplasmanda alacağı her türlü galibiyet ve gollü beraberlik play-off turuna taşıyacak.
İşte muhtemel 11'ler
Burnley: Hart, Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor, Walters, Cork, Westwood, Gudmundsson, Hendrick, Barnes
Teknik Direktör: Sean Dyche
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Gökhan, Visca, Napoleoni, Bajic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı