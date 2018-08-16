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Spor

Başakşehir, Burnley karşısında tur arıyor

Turf Moor Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak

16 Ağustos 2018 16:22

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turun rövanş maçında deplasmanda İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

Turf Moor Stadı'nda bugün TSİ 21.45'te başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Mücadelenin Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

Sahasında oynadığı ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertlileri, deplasmanda alacağı her türlü galibiyet ve gollü beraberlik play-off turuna taşıyacak. 

İşte muhtemel 11'ler

Burnley: Hart, Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor, Walters, Cork, Westwood, Gudmundsson, Hendrick, Barnes

Teknik Direktör: Sean Dyche

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Gökhan, Visca, Napoleoni, Bajic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı
 

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