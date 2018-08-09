Başakşehir, Burnley karşısında avantaj peşinde

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 21.00'de başlayacak maçı Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic yönetecek.

Turuncu-lacivertliler, sahasında oynadığı maçı kazanarak İngiltere'ye avantajlı bir skorla gitmenin hesaplarını yapıyor.

Adebayor ve Arda yok

Medipol Başakşehir'de iyileşme süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor ile sakatlığı nedeniyle adı UEFA listesinde yer almayan Arda Turan bu maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adebayor'un yokluğunda forvette Riad Bajic'e forma vermesi bekleniyor.

Bu iki ismin yanı sıra adları UEFA listesinde yer almayan Marcio Mossoro ve Alparslan Erdem de bu maçta görev yapamayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 16 Ağustos Perşembe günü Burnley'deki Turf Moor Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir - Burnley maçının muhtemel 11'leri

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Chedjou, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, İrfan Can, Elia, Bajic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Burnley: Hart, Lowton, Tarkowski, Mee, Ward, Lennon, Cork, Westwood, Brsdy, Vokes, Wood

Teknik Direktör: Sean Dyche