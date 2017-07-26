Başakşehir bir ilki gerçekleştirmenin peşinde

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına bu akşam Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında çıkacak. İki ayaklı 3. ön eleme turunun ilk maçında Belçika deplasmanına konuk olacak Başakşehir'in maçı 22.00'de başlayacak ve ASpor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımıyla karşılaşıyor.



Bu sezon kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren turuncu-lacivertliler, rakibini iki maç sonunda geçerek play-off'a kalıp Şampiyonlar Ligi grup aşamasına bir adım daha yaklaşmak istiyor.



Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak ve bu maç sonucunda play-off turuna kalacak ekip belli olacak.



Başakşehir'de, Slovenya kampında yapılan antrenmanda sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou ile sakatlıklarından sonra takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Club Brugge maçında kadroda bulunmuyor. UEFA listesinde adı bulunmayan Hakan Özmert de Belçika'ya getirilmedi.

Club Brugge, Türk takımlarına yenilmedi

Başakşehir ile karşılaşacak Club Brugge, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Club Brugge ile eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki mücadelede ise 3-1 yenildi ve elendi.



Club Brugge, 2002-2003 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'ın rakibi oldu. Belçika ekibi, grupta sarı-kırmızılı takımla yaptığı iki karşılaşmada mağlubiyet almadı. İstanbul'da Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Club Brugge, sahasındaki mücadeleyi de 3-1 kazandı.



Bruges şehrindeki Jan Breydel Stadı'nda yapılacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Paolo Mazzoleni yönetecek.