Medipol Başakşehir, bir futbolcunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır" denildi.