T24 LogoT24 Logo
Spor

Başakşehir-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

İşte haftanın diğer hakemleri

15 Mart 2018 15:55

Karşılaşma Pazar günü 19:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada maçı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri;

Cuma

20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ali Palabıyık

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

17 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım

18 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor: Halis Özkahya

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halil Umut Meler

ETİKETLER

BeşiktaşBaşakşehirderbi haftası26 haftanın hakemleriSpor Toto Süper LighakemMHKTFFatamafutbolmaçkritik hafta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24