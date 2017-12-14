Başakşehir Belediyesi'nden özel çocuklara özel kuaför

İSTANBUL,(DHA)- BAŞAKŞEHİR Belediyesi zihinsel engelli öğrenciler için başlattığı \'Evde Bakım\' projesinin kapsamını genişletti. Öğrenciler artık kişisel bakımlarını okul ortamında arkadaşlarıyla birlikte yaptırabilecek.

Evde bakım hizmetini okullara taşıyan Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hem çocukların hem ailelerin yüzünü güldürdü. Evlerinden çıkamayan engelli vatandaşlara ve kendi bakımını yapamayacak durumda olan yaşlılara hizmet veren proje vatandaştan tam not aldı. İlk olarak Zihni Küçük Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu’nda başlayan kişisel bakım hizmetinde kız öğrencilere saç kesimi, erkek öğrencilere de saç-sakal tıraşı yapıldı. Okul saatleri içerisinde devam eden hizmetin diğer kurumlardan gelen taleplere göre organize edilmesi kararlaştırıldı.

Saçları kesilirken kızının yanında yer alan anne Hamide Kaya, “Bizim çocuklarımız özel bir bakım gerektiriyor. Buda maddi manevi daha fazla özverili davranmayı gerektiriyor. Çocuklarımızın bakımını yetiştiremediğimiz noktada bu hizmetle tanıştık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” sözleriyle duygularını paylaştı.

ÖZEL ÇOCUKLARIN KUAFÖR KAYGISI SONA ERDİ

Zihinsel engelli bireylerin kişisel bakımlarını yapmada ailelerin çocuğu ikna edememesi, kuaförde yaşadıkları kaygı gibi sebeplerle belediyeye başvurduklarını söyleyen Zihni Küçük Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Ümit Karaağaç, “Öğrenciler okul ortamında arkadaşları ile birlikte huysuzlanmadan kişisel bakımlarını yaptırabiliyorlar. Çocuklarımızın çoğunun maddi durumları yeterli değil. Bir tıraş parası bile bulamayan ailelerimiz mevcut. Bizde çocuklarımıza bunu hissettirmeden bir ödül mantığıyla belediyemizden talepte bulunduk. Onlarda bizi kırmayarak hemen organize ettiler. Okulda mevcut 115 öğrencimiz bulunmakta öğrencilerimizin çoğu bu hizmetten faydalanacak” diye konuştu.

Kişisel bakım hizmeti başlayan özel okullarda uygulamanın iki üç aylık periyodlarla tekrarlanacağı belirtildi.

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