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Başakşehir Belediye Başkanlığı seçimi 4 Ekim'de yapılacak

Başakşehir Belediye Başkanlığı için seçim, 4 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'te yapılacak

29 Eylül 2017 20:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mevlüt Uysal'ın seçilmesiyle boşalan Başakşehir Belediye Başkanlığı için seçim, 4 Ekim Çarşamba günü yapılacak.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nce dün 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince yapılan seçimde, Mevlüt Uysal'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesi nedeniyle Başakşehir Belediye Başkanlığı makamının boşaldığını hatırlattı.

Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, Başakşehir Belediye Meclisi'nin yeni Belediye Başkanı'nı seçmek üzere Başakşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 4 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmasının Valilikçe uygun görüldüğünü belirten Şahin, "Anılan yer, tarih ve saatte, Belediye Kanunu'nun 45. maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak toplantıya Belediye Meclis üyelerinin katılımları gerektiği Tebligat Kanunu ve Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur." ifadelerini kullandı.

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