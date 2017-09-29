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 BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİMİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

  Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına seçilmesinin ardından boşalan Başakşehir Belediye Başkanlığı için seçim çarşamba günü yapılacak

29 Eylül 2017 19:54

 

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA
Mevlüt Uysal\'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına seçilmesinin ardından boşalan Başakşehir Belediye Başkanlığı için seçim çarşamba günü yapılacak.
İstanbul Valisi Vasip Şahin adına İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince 28.09.2017 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 45.Maddesi hükümleri gereğince yapılan seçimde, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın seçilmesi nedeniyle Başakşehir Belediye Başkanlığı makamı boşalmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu\'nun 45.Maddesi hükümleri doğrultusunda, Başakşehir Belediye Meclisinin, yeni Belediye Başkanı\'nı seçmek üzere Başakşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 04/10/2017 Çarşamba günü saat 15:00\'da toplanması Valiliğimce uygun görülmüştür. Anılan yer, tarih ve saatte, 5393 sayılı Belediye Kanununun 45.Maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak toplantıya Belediye Meclis Üyelerinin katılımları gerektiği 7201 sayılı Tebligat Kanunu\'nun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu\'nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur\" 
 

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