Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: Emre Belözoğlu'nun bırakmasını istiyorum

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, BeIN Sports'ta futbolcu Emre Belözoğlu'nun agresif tavırlar sergilediğini söyleyerek, "Benim niyetim devam etmemesi, noktalaması yönünde ama kendisi arzu ediyor, hoca da istiyor" dedi.

Gümüşdağ, "Emre'nin saha içinde ve dışında görmek istemediğimiz bazı davranışları bizi zaman zaman üzüyor. Seneye onların olup olmayacağını konuşup, bir karar alacağız. Benim niyetim devam etmemesi, noktalaması yönünde ama kendisi arzu ediyor, hoca da istiyor" ifadesini kullandı.

Gümüşdağ, Arda Turan için de "Barcelona'nın oyuncusu, bizde kiralık. Arda Turan'ın kişiliğiyle, yeteneğiyle ilgili problemimiz yok. Mental olarak yorgunluğu var, onu da atacak. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl Arda kendini toparlar ve Başakşehir'e önemli katkılar sağlar" değerlendirmesini yaptı.

Belözoğlu da "Futbolu çok seviyorum. Bu sene devam etmekle ilgili bir karar vereceğiğim. Yarın başkan ile bir görüşmemiz olacak, beraber karar vereceğiz. Henüz bir karar vermedim" ifadelerini kullandı.

Agresifliği ile ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, "Saha içinde bazen kontrol edemediğim duygularım ortaya çıkabiliyor. Bazen insanları kırdığım, istemediğim görüntüler verdiğim oluyordur. Herkesten burada bir vesileyle özür dilemiş olayım. Futbol oynarsam, bir daha o görüntüleri vermemeye çalışacağım" diye konuştu.