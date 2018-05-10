Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: Ben de Arda'ya bir ceza keseceğim

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı iten kırmızı kart görünce de maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yumruğunu gösteren Arda Turan’a verilen 16 maçlık cezayı değerlendirdi. Arda Turan’ın davranışını doğru bulmadığını ifade eden Gümüşdağ, buna rağmen PFDK tarafından verilen cezanın çok fazla olduğunu savundu.

“Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareketi kulüp başkanı olarak kabul edilebilir bulmuyorum. Kulüp olarak ben de Arda'ya bir ceza keseceğim” diye konuşan Gümüşdağ PFDK’nın kararını “Sadece Arda Turan olduğu için 16 maç olmaz. Böyle birçok kişiyi futboldan soğuturuz” sözleriyle değerlendirdi. Gümüşdağ, “Küfür de aynı şey, seni öldürürüm demek de aynı şey. Bunların cezaları bellidir. Kelimeden kelimeye geçtiğimizde bunun cezası daha fazladır, daha azdır hesabına girmek doğru değil. Kurullar arasında kopukluk var. Kurulların verdiği kararlar arasında kopukluk var” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Resmen açıklandı; Arda Turan'a rekor ceza

A Spor'a bağlanan Başakşehir Başkanı Gümüşdağ’ın açıklamaları şöyle:

"Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareketi kulüp başkanı olarak kabul edilebilir bulmuyorum. Kulüp olarak ben de Arda'ya bir ceza keseceğim.

Kişilere göre farklı kararların çıktığını görüyoruz. Bu kararı Başakşehir ailesi olarak kabul etmeyeceğimiz, Tahkim'e başvuracağız ve acemice verilen kararın değiştirilmesi için elimizden geleni yapacağız.

Engin Baytar, Cüneyt Çakır'ın boğazını sıktı 8-9 maç ceza aldı. Mossoro 2 sarı karttan kırmızı görüyor, 1 maç ceza alması gerekirken, 5 maç ceza alıyor. Mossoro zaten Türkçe bilmiyor, küfür edemez."

Raporlarda bir küfür yok. Bunlar sportmenliğe aykırılıktan sev edildi. verielcek cezanın 6-8 maç men olması gerekiyor. Hiç bir şekilde kabul edilemez. Şaşkınlıkla izliyorum. Son dönemlerde Türk futbolunda çok enteresan gelişmeler olmaya başladı. Bu da bizim hayretle izlediğimiz durumlar. kesinlikle Arda'nın hareketini kabul etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz. Başakşehir ailesinin içinde bu tip olaylara birinin karışmasını hiçbir şekilde kabul etmem. Geçen sene Rize'de yaşanan olaya nasıl müdahale ettiğimi biliyorsunuz. Buna da müsaade etmem. Sadece Arda Turan olduğu için 16 maç olmaz. Böyle birçok kişiyi futboldan soğuturuz. Biz yöneticileri de soğuturuz, sonra futbolu kim yönetir bilmem.

Ligin son 3-2 haftası müsabakalar oynanıyor. Gerek aşağıda gerek yukarıda aritmetik daralmış durumda. Şampiyonluğa oynayan takımlar ve düşmemeye çalışan takımlar kıyasıya yarış içinde. Adrenalini yüksek maçlar oynuyoruz. Burada oyuncu bir ifade kullanmış değil. Küfür de aynı şey, seni öldürürüm demek de aynı şey. Bunların cezaları bellidir. Kelimeden kelimeye geçtiğimizde bunun cezası daha fazladır, daha azdır hesabına girmek doğru değil. Kurullar arasında kopukluk var. Kurulların verdiği kararlar arasında kopukluk var."

Neler yaşandı?



Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor maçına Arda Turan damgasını vurmuştu. Karşılaşmanın son bölümlerinde kendisine yapılan bir müdahale sonrasında faul bayrağını kaldırmayan yardımcı hakemin üzerine yürüyüp hakemi iten Arda kırmızı kart görmüştü. Gördüğü kırmızı kart sonrasında da orta hakemin üzerine yürüyerek yumruk hareketi yapan Arda Turan'ı takım arkadaşları zorlukla sakinleştirerek soyunma odasına götürmüştü. Arda Turan, bu hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilmişti.