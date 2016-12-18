Başakşehir Başkanı: Futbol konuşmak istemiyorum

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kayseri'de yaşanan terör saldırısını kınayarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Gümüşdağ basın mesunplarının sorularına "Futbol konuşmak istemiyorum" diyerek yanıt verdi.



Geçen hafta Beşiktaş'ta gerçekleştirilen bombalı terör saldırısının izleri silinmeden bugün Kayseri'de terör saldırısı gerçekleştirildiğini aktaran Gümüşdağ, "Hepimizin ortak menfaati, bayrağımız ve ülkemiz. Bugün Kayseri'de hayatını kaybeden şehitlerimiz için yüreğimiz yanıyor. Başsağlığı diliyorum. Allah, ailelerine sabır ve güç versin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Geçen hafta Beşiktaş'a yaşanan saldırı hepimizin yüreğini yaktı. Daha o acıyı unutmadan, oradaki yaralılar hastanede bulunurken, bugün ikinci bir acıyı yaşıyoruz. Bir yandan Halep'te yaşanan acı var." diye konuştu.



Sporun birleştirici gücünü kullanarak, ülkece kenetlenmeleri gerektiğini vurgulayan Göksel Gümüşdağ, "Acımız çok büyük ve sıkıntılarımız oldukça fazla. Ülkemizin birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı var. Bugün maçtan, her şeyden daha da önemlisi birlik ve beraberliğimizdi. Yüreğimiz yanıyor ama buna rağmen hayatı durdurmamamız gerekiyor. Sporun ve futbolun birleştirici gücünü kullanıp, daha çok kenetlenmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



Suriye'nin Halep kentinde yaşanan insanlık dramına vurgu yapan Gümüşdağ, "Hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi takıma gönül verirse versin, hepimizin millet için kenetlenmemiz gerekiyor. Bugün de taraftarlar kenetlenmiş durumdaydı. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Halep'te yaşananları kınıyoruz. Hepsini Allah'a havale ediyoruz. Birliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.