Başakşehir artık zirveye ortak

Süper Lig'de 12. haftanın en önemli maçında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, 26 puanla lider durumda olan Galatasaray ile puanını eşitledi ve zirveye ortak oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Galatasaray'ın golünü 55. dakikada Gomis atarken, ev sahibi Medipol Başakşehir'e farklı galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Attamah, 42, 58, ve 76. dakikalarda Adebayor ve 88. dakikada Kerim Frei kaydetti.

Maçın özeti

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'1 Galatasaray, mücadeleye başladı.

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'5 Iasmin Latovlevici orta yapıyor.

Joseph Attamah topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'7 Younes Belhanda, Emmanuel Adebayor tarafından arkadan itilerek faule maruz kaldı.

Emmanuel Adebayor topa elle müdahale ediyor.

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'9 Medipol Başakşehir takımından Eljero Elia, Badou Ndiaye ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Sakatlık nedeniyle oyun durdu.

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'10 Bafetimbi Gomis ceza sahası dışından yaptığı vuruşta hedefi bulamıyor.

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'15 İrfan ile paslaşan Adebayor'un şutu Muslera'dan döndü

Gael Clichy orta yapıyor.

Iasmin Latovlevici topu kornere göndererek uzaklaştırıyor.

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'20 Galatasaray takımından Fernando, Uğur Uçar ile mücadele ederken rakibine tehlikeli bir müdahalede bulunuyor.

Fernando için sarı kart çıktı.

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'25 Visca'nın ortasında kafavuruşunu yapan Attamah golu atıyor

Başakşehir 1-0 Galatasaray

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'28 Medipol Başakşehir takımından Edin Visca, Fernando ile yaptığı mücadele sırasında rakibini çekiyor.

Sahada gerginlik yaşanırken, kenarda Tudor, Abdullah Avcı ile tartıştı.

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'29 Tolga Ciğerci'nin şutu kalecide kaldı.

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'32 Eren Derdiyok şutunu çekiyor ve kaleyi buluyor, ancak kaleci kurtarıyor.

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'35 Galatasaray takımından Eren Derdiyok, Volkan Babacan ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor

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'38 Medipol Başakşehir takımından İrfan Kahveci, Younes Belhanda ile yaptığı mücadele sırasında rakibini çekiyor.

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'42 Visca'nın ortasında kafa vuruşu yapan Adebayor farkı ikiye çıkartıyor

Başakşehir 2-0 Galatasaray

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45+1 verildi ve ilk yarı sona erdi

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İkinci yarı başladı

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'48 İrfan Can'ın 25 metreden şutu dışarı gitti

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'51 Galatasaray adına Younes Belhanda sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

İrfan Kahveci topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'55 GOL!! Iasmin Latovlevici orta yapıyor. Gomis kafa vuruşu ile skoru 2-1'e getirdi Başakşehir 2-1 Galatasaray

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'58 Adebayor farkı 2'ye çıkardı. 3-1

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'65 Galatasaray takımından Badou Ndiaye, Emmanuel Adebayor ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor ve sarı kartı görüyor.

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'67 Belhanda yerdi kaldı. Hakem atışı ile oyun devam ediyor

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'70 Tolga Ciğerci voleyle şut çekiyor ancak Volkan Babacan kurtardı.

Galatasaray takımı oyuncusu rakip ceza sahasına uzun bir taç atışı kullanıyor.

Gael Clichy topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'74 Galatasaray rakip sahada taç atışını kullanıyor.

Maicon orta yapıyor.

Eren Derdiyok topu kafayla kaleye doğru gönderdi, ancak kaleci kurtardı.

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'76 Elia, Maicon tarafından düşürüldü, Ali Palabayık penaltı kararını verdi

Adebayor penaltıyı gole çevirdi.

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'79 İrfan Can kenara geldi, Hakan Özmert oyunda

Belhanda ıslıklarla kenara alındı Rodrigues oyunda

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'84 Garry Rodrigues orta yapıyor.

Galatasaray takımından Bafetimbi Gomis şutunu çekiyor, ancak top dışarı gidiyor.

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'86 Elia kenara geliyor, Kerim Frei oyunda

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'88 GOL!! Kerim Frei tek başına ilerledi ve 5. golü buldu 5-1

Adebayor kenara geldi Mevlüt oyunda

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'90+1 Mücadele sona erdi. Başakşehir 5-1 Galatasaray