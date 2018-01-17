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Spor

Başakşehir, Arda Turan'ı maç kadrosuna almadı

Medipol Başakşehir, Giresun karşısına zoru başarmak için çıkacak

17 Ocak 2018 20:56

Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan, Giresunspor maçının kadrosuna alınmadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Akın Çorap Giresunspor'la karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de yıldız oyuncu Arda Turan kadroya alınmadı.

Barcelona'dan kiralık olarak Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, antrenman eksiği nedeniyle Giresunspor mücadelesinde forma giymeyecek.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Akın Çorap Giresunspor'u konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'daki karşılaşma bugün saat 18.00'de başlayacak.

İki takım arasında Giresun'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanmıştı.

Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için sahasında oynayacağı maçı gol yemeden iki farklı kazanması, gol yemesi halinde ise üç farklı kazanması gerekiyor. 90 dakikanın 3-1 sona ermesi durumunda ise uzatma devresine, bu bölümde de skorun değişmemesi halinde de seri penaltı atışlarına geçilecek.
 

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