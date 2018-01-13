Başakşehir, Arda Turan'ı kiraladı

TRT Spor’un sonda daikaka geçtiği habere göre Başakşehir Arda Turan’ı 2,5 yıllığına kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, daha önce yaptığı açıklamada Arda Turan’ın Başakşehir’le anlaştığını duyurmuştu.

Barcelona ile Başakşehir Arda Turan için 2,5 yıllık kiralık (1,5 artı 1 yıl opsiyonlu) olarak anlaşmaya vardı. Arda Turan'ın Medipol Başakşehir için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Göksel Gümüşdağ açıkladı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun.”

Barcelona da Arda’nın Başakşehir transferini açıkladı

Barcelona Kulübü, milli futbolcunun 2 buçuk sezon kiralık olarak Başakşehir’e transfer olduğunu duyurdu.

İşte o açıklama;

“FC Barcelona ve İstanbul Medipol Başakşehir kulüpleri Arda Turan’ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte FC Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak. İstanbul Medipol Başakşehir’in satın alma opsiyonu bulunuyor.”

55 maç 15 gol 6 kupa

Arda Turan Barcelona'da geçirdiği 2 buçuk yılda 55 karşılaşmada forma giyerken, 15 kez de gol sevinci yaşadı. Milli futbolcu bu süre içinde 1 lig, 2 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupa, 1 Kıtalararası Kupa ve 1 de Avrupa Süper Kupa kazandı.