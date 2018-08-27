Başakşehir Akhisar'ı rahat geçti

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Akhisarspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir rakibini rahat geçti. İstanbul temsilcisi, Edin Visca, Bajic ve Manuel da Costa'nın golleriyle 3 puanı 3 golle aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. Medipol Başakşehir henüz 9. dakikada Edin Visca ile golü buldu. Kalesinde gördüğü golden sonra toparlanan Akhisarspor 28. dakikada Elvis Manu ile skora dengeyi getirdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Medipol Başakşehir 70. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan Bajic’in nefis golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı. Akhisarspor’un beraberlik çabaları kalan dakikalarda sonuç vermezken, Medipol Başakşehir 90. dakikada Manuel da Costa'nın golüyle sahadan 3- 1 galip ayrıldı.

İstanbul temsilcisi bu sonuçla ikinci galibiyetini alarak puanını 6’ya çıkardı. Konuk Akhisarspor ise henüz galibiyetle tanışmadı ve 1 puanda kaldı.