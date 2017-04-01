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Spor

Başakşehir 90 artı 4'te yıkıldı

Okan Buruk, Akhisar'daki ilk maçına galibiyetle başladı

01 Nisan 2017 20:11

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisar Belediyespor'a deplasmanda son dakika golüyle 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda ağır bir kayıp yaşadı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor deplasmanında 2-1 yenildi. Ligde son 2 maçında 5 puan kaybeden Abdullah Avcı'nın öğrencilerini yıkan golü 90+4'te kiralık olarak Akhisar Belediyespor'a verdiği Sokol Cikalleshi kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, kan kaybetmeye devam ediyor. İstanbul ekibi, ligde 26. haftanın açılış maçında deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 90+4'te yediği golle 2-1 mağlup oldu.

 

Okan Buruk zaferle başladı 


Yeni teknik direktörü Okan Buruk ile çıktığı ilk maçta galip gelen Akhisar Belediyespor'un gollerini 58'de Ricardo Vaz Te ile 90+4'te Sokol Cikalleshi kaydetti.

Medipol Başakşehir'in tek sayısı ise 78'de Yalçın Ayhan'dan geldi.

Ligde son 2 maçında toplam 5 puan kaybeden teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 53 puanda kaldı. Ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma fırsatını tepen Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni mağlup etmesi durumunda siyah-beyazlıların 5 puan gerisine düşecek.

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BaşakşehirMedipolAkhisar BelediyesporOkan Buruk

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