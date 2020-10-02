Başakşehir 30 milyon; Sivasspor 10 milyon Euro'yu cebine koydu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Aytemiz Alanya ve son olarak Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nden elenmesiyle beraber direkt olarak gruplarda mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, 10 milyon Euro'luk geliri tek başına kasasına koyacak. Başakşehir de Beşiktaş'ın vedası sonrası Şampiyonlar Ligi'nden yaklaşık 30 milyon Euro kazanacak.



sporx'in haberine göre; Demir Grup Sivasspor, gruplardan çıkamasa bile yaklaşık 10 milyon Euro'luk geliri kasasına koyacak. 2020-21 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Başakşehir de en az 30 milyon Euro kazanacak.



Her iki takım da, Avrupa'da kazandıkları maçlardan ve üst tura çıkmaları halinde bu gelirler de artacak. Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden 31 milyon Euro kazanmıştı.





