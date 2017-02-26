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Spor

Başakşehir 2 hafta sonra kazandı

Başakşehir bu galibiyetle Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi

26 Şubat 2017 21:06

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu’nun soldan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde iyi yükselen Mustafa Pektemek kafayla topu filelere gönderdi: 0-1.

18. dakikada Mehmet Güven’in hatalı pasında savunmanın arkasında topla buluşan Cengiz Ünder, kaleci Karcemarskas’la karşı karşıya kaldı. Cengiz Ünder’in vuruşunda, Karcemarskas topa sahip oldu.

31. dakikada Delarge, sağ kanattan getirdiği topu ön direkteki Bifouma’ya aktarmak isterken meşin yuvarlak bu bölümdeki oyuncuları geçerek arka direkteki Maher’in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Volkan Babacan son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir’in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Tiago Pinto ortasını ön direğe doğru gönderdi. Vaclav Prochazka'nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.

57. dakikada Adam Maher'in pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Badou Ndiaye'nin vuruşunda top kalenin sol tarafından dışarı gitti.

70. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Marcio Mossoro'nun ara pasında topla buluşan Edin Visca vuruşunu yaptı. Ancak top sol kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

80. dakikada Mustafa Pektemek, dönerek vuruşunu yaptı, ancak top kalenin sol tarafından farklı bir şekilde dışarı gitti.

91. dakikada Medipol Başakşehir'de Epureanu, kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek 2 haftanın ardından 3 puanla tanıştı.

Bu skorun ardından Medipol Başakşehir, puanını 46'ya yükseltirken, Osmanlıspor 30 puanda kaldı.

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