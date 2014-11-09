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Spor

Başakşehir: 1 Beşiktaş: 2

Siyah beyazlılar iki hafta üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Başakşehir karşısında 3 puana ulaştı

09 Kasım 2014 22:33

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu’nda son iki haftada 6 puan kaybeden Beşiktaş, İstanbul Başakşehir karısında galibiyet hasretini sona erdirdi.

Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmayı siyah beyazlılar 2-1 kazandı.

Başakşehir’i öne geçiren gol 42. dakikada Alexandru Epureanu’dan gelirken, Beşiktaş’ın  beraberlik sayısı 63’üncü dakikada Demba Ba kaydetti. Siyah beyazlıları öne geçiren gol ise 75. dakikada Kerim Frei'dan geldi. 

Son iki haftada çıktığı lig karşılaşmalarını 10 kişi tamamlayan Beşiktaş, Başakşehir karşısında ise 9 kişi kaldı. 77'nci dakikada Pedro Franco, ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kalırken, uzatma dakikalarında da İsmail Köybaşı, takımını 9 kişi bıraktı.

İki takım karşılaşmaya şu 11’lerle başladı:

İstanbul Başakşehir: Volkan, Uğur, Yalçın, Epureanu, Ferhat, Doka, Sedat, Rotman, Mossoro, Visca, Semih

Beşiktaş: Cenk, İsmail, Sivok, Franco, Serdar ,Hutchinson, Oğuzhan, Kerim, Sosa, Demba Ba, Cank Tosun 

 

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