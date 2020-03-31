Başak Demirtaş'tan, Cumhurbaşkanlığı'nın "Özellikle kronik hastalığı olanlar evde kalmalı" mailine yanıt

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Demirtaş için "Vatandaşlarımız, özellikle daha fazla risk taşıyan 60 yaş üstü, gebe veya ciddi kronik tıbbi rahatsızlığı olanlar evden çıkmamalıdır" ifadeleri yer alan maile, Başak Demirtaş, "İyi de biz de onu diyoruz zaten" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu nasıl?

Başak Demirtaş, Şirin Payzın'a verdiği demeçte eşi Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunun cezaevi sürecinde hep kötüye doğru gittiğini 2016'da Trakya Üniversitesinde yapılan tetkiklerde hipertansiyon tanısı konulduğunu söylemişti. Başak Demirtaş, "En son, cezaevinde bayıldıktan bir hafta sonra yine Trakya Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü, oradaki tetkiklerde hiper tansiyon rahatsızlığının devam ettiği teşhis edildi ve ilaçlar verildi, o ilaçları kullanmaya devam ediyor" demişti.

Demirtaş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Teşhis ve tedavi süreçlerine dair ciddi kaygılarımız var. Son bayılma atağının ve göğüs ağrısı şikayetlerinin yeterince incelenmediğini düşünüyoruz, çünkü cezaevinde olan biri olarak sürekli doktorlara görünme imkanı yok ki. Dışarıdayken kendisine bakan doktorların görüşleri ve TTB'nin akademisyenlerden oluşan doktor heyetinin raporları bu kaygımızı artırmış durumda. İlgili yerlere başvurumuzda henüz bir sonuç vermedi.

Ayrıca dışarıdayken uyku apnesi sendromu vardı. Bu hastalık, uzun vadede akciğer sorunlarına yol açıyor. Şöyle bir gerçek var, Koronavirüs salgını en fazla hipertansiyon hastaları ve kronik akciğer rahatsızlığı olanların bu durumdan daha ağır etkilenebileceğini gösteriyor. İtalya'daki verilere göre virüse yakalanan her dört hastadan üçü hiper tansiyon hastası. Dolayısıyla çok endişeliyim."