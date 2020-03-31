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Başak Demirtaş'tan, Cumhurbaşkanlığı'nın "Özellikle kronik hastalığı olanlar evde kalmalı" mailine yanıt

31 Mart 2020 17:47

4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, eşine Cumhurbaşkanlığı'ndan gönderilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında "Kronik rahatsızlığınız varsa evde kalın" uyarısı yapılan maile yanıt verdi.

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