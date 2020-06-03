Başak Demirtaş’tan Adalet Bakanı’na: Yüz yüze görüş kaldırıldı, Selahattin'in mektupları sansürlendi sırada ne var?

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eşi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mektuplarının sansürlendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başak Demirtaş Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü etiketleyerek, "Yüz yüze görüş kaldırıldı. Görüntülü görüşme imkanı sağlanmadı. Şimdi de sansür. Sırada ne var?” diye sordu.

Başak Demirtaş'ın paylaştığı fotoğraflarda Demirtaş'ın "Fotoğraflarda sizi iyi gördüm ama bunlar 10 gün önceki fotolar Umarım hep iyisinizdir. Biz de iyiyiz, bildiğiniz şeyler" cümlesinden sonraki sayfalarda "2020/208 Disiplin Kurulu” ifadesi yer aldı.