Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e görüntülü görüşme tepkisi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'la telefonda görüştüğünü belirten Başak Demirtaş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e "Salgın nedeniyle kaldırılan yüz yüze görüşme hakkımızın yerine, görüntülü görüşme imkanı sağlanacağını söylemiştiniz. İki ay geçti. Ne zaman sağlanacak? Neden bilgi vermiyorsunuz?" diye sordu.

Başak Demirtaş, HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı olan ve 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş ile görüştüğünü yazdı. Görüntülü görüşme imkanının ne zaman sağlanacağını Bakan Gül'e soran Başak Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde: