Başak Demirtaş: Salgın sürecinde cezaevindekiler güneş bile göremiyor; tecrit içinde tecrit uygulanıyor

HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı olan ve 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi‘nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, yeni tip Koronavirüs süreci ile birlikte cezaevindekilerin havalandırmaya çıkarılmadığını ve güneşi bile görmediklerini söyledi. Başak Demirtaş, mahkumlara tecrit içinde tecrit uygulandığını söyledi.

Medyascope'a söyleşi veren Başak Demirtaş, iki aydır yeni tip Koronavirüs nedeniyle eşi Selahattin Demirtaş ile yüz yüze görüşemediğini belirtti.

Haftada toplam 20 dakikalık iki telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyleyen Başak Demirtaş, “Ama bu süre bize ve çocuklara yetmiyor. Selahattin iyi olduğunu söylüyor ama ben onu görünceye kadar içim rahat değil. Görüntülü konuşma hakkı verileceği söylenmişti ama halen verilmiş değil. İki aydır görüntülü görüşme hakkımız gasp edildi” diye konuştu.

Cezaevindeki resim ve müzik gibi sosyal etkinliklerin de yasaklandığını ve Selahattin Demirtaş’ın sadece telefon görüşmesi için haftada 20 dakika hücreden ayrıldığını söyleyen eşi Başak Demirtaş,“Adalet Bakanlığı süreç konusunda gerçekleri gizliyor. Cezaevlerindeki vakalar ile ilgili ailelerine telefonla bilgi veren mahpusların görüşme hakkı kısıtlanıyor ya da disiplin cezaları veriliyor. Sağlığa erişim ve beslenmenin yetersiz olduğu cezaevlerinde mahpuslar kendilerini korumaya çalışıyorlar” dedi.