Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında açılan 6-8 Ekim Kobani olayları ile ilgili davanın 3 bin 530 sayfalık iddianamesindeki suçlamalara, avukatlarının hazırladığı kitapçıkla yanıt verdi. 26 Nisan’da ilk duruşması görülecek dava konusunda Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, avukatı Mahsuni Karaman ve HDP Hukuk Komisyonu Başkanı Ümit Dede, gazetecilerle bir araya geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Başak Demirtaş, “Hukuk değil aynı zamanda hakikat mücadelesi de yürütüyoruz” derken Demirtaş’ın siyasi nedenlerle cezaevinde olduğunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla da tescillendiğini söyledi.

Davaya sıkı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Ümit Dede, iddianamenin iddianame olmadığını, hükümetin yönlendirmesiyle hazırlandığı gerçeğini ortaya koyacaklarını, adeta karşı bir iddianame hazırlayacaklarını belirtti.

Avukat Mahsuni Karaman ise iddianamede iki gizli tanık olduğunu, ikisinin de tanıklıklarının Selahattin Demirtaş’ın ikinci kez tutuklandığı 20 Eylül 2019’dan birkaç ay sonra dinlendiğini ifade etti ve “Yani Demirtaş, önce derdest ettiler, sonra da bir şeyler buluruz dediler. ‘Bu konuda beyan verecek tanık yok mudur’ şeklinde yazışmalar görüyoruz, bula bula iki kişiyi buluyorlar. Onlara ‘Demirtaş 30 Eylül 2014’te Kobani’ye gitti, döndü, çağrı yaptı’ dedirtiyorlar. Basit bir cinayet dosyasında bile ilk yapılacak olan otopsi tutanağıdır. 37 kişiyi öldürmekte azmettirme davası açılmış, evet birileri ölmüş ama bir tek otopsi tutanağı bile yok” diye konuştu.

Dede, 2018’e gelene kadar dosyada yedi savcının değiştiğine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“2018’de dosyaya Ahmet Altun isimli bir savcı atanıyor. MHP’li olarak bilinen bir savcı. Bugüne kadar dosyayla ilgili bütün işlemleri o yapıyor. İzmir’e atanıyor, odasını boşaltıyor, sonra bir talimatla ataması iptal ediliyor, bu dosyaya geliyor, kendisine yeni bir oda veriliyor. 2018 yılına kadar gizlilik kararı olmayan dosyada, bu savcı atandıktan sonra gizlilik kararı alınıyor. Sonra da böyle bir dosya çıktı karşımıza...”

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