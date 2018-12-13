Başak Demirtaş: Haklıysanız böyle konuşursunuz işte!

Gazete Duvar yazarı Özlem Akarsu Çelik, 2 yıl 1 aydan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a yönelik ana davanın karar duruşmasını yerinde izledi.

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Çelik, 3 gün sürmesi beklenen duruşmanın ilk günü ardından kaleme aldığı izlenim yazısında, eşi Başak Demirtaş’ın, “Yaşım gelse 90’a, ağzımda diş kalmasa, burada hâlâ tutukluysam o halimle ‘Sizden tahliye talep etmiyorum’ diyeceğim. Siz beni tutuklamadınız. Ben bir siyasi rehineyim. O yüzden sizden tahliye talep etmedim” sözleri sırasında Demirtaş’ı hayranlıkla izlediğini yazdı.

Duruşmaya verilen ara sırasında selamlaşmak için yanına gittiği Başak Demirtaş’a eşinin konuşmasını nasıl bulduğunu sorduğunu belirten Çelik, şunları aktardı:

“Muhteşem bir konuşmaydı! Haklıysanız böyle konuşursunuz işte!”

*Çelik’in yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.