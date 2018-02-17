"Başak Demirtaş, 'görüş hakkım çalındı' diye serzeniş etti"

Gazete Duvar yazarı Nergis Demirkaya, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı ve üç günde görülen duruşmada yaşananları aktardı. "11 Nisan olarak açıklanan duruşma tarihine itiraz ise Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’tan geldi. Eşiyle haftada bir çarşamba günü görüşebilen Başak Demirtaş, bu duruşma çarşamba günü başladığı için eşiyle görüşememişti" diyen Demirkaya, “Görüş hakkım çalındı” serzenişinde bulunan Başak Demirtaş yeni duruşma tarihinin de yine bir görüşme gününe, çarşambaya denk geldiğini fark edince hâkime itiraz etti" ifadesini kullandı.

Nergis Demirkaya'nın "Demirtaş'tan İzzetbegoviç örneği: Onun da iki kızı vardı!" başlığıyla yayımlanan (17 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle: şöyle

Duruşmanın son günü karar için ara verildiğinde tek konuşulan konu tahliye olasılığıydı. Bu ihtimali sorduğumuz bir avukat, “cinayet davası olsa bir öngörüde bulunabilirdim ama böyle bir dava için mümkün değil” derken Demirtaş’ın savunmasında sık sık altını çizdiği gibi davanın siyasi bir dava olduğuna, kararın da siyasi iklimdeki değişimle ilişkili olacağına işaret etti. Tahliye olasılığı görmeyen Demirtaş da duruşmanın en başında buna dikkat çekmiş, “Tahliyemi talep etmeyeceğim” demişti.

Avukat Mehmet Emin Aktar, savunma adına son sözlerini söylerken her ne kadar, “Bugün Diyarbakır’a müvekkilimle birlikte dönmek istiyorum” sözleriyle hâkime bir umutla seslense de karar, beklendiği gibi, tutukluluk halinin devamı oldu. 53 gün sonrası için de yeni duruşma tarihi verildi.

11 Nisan olarak açıklanan duruşma tarihine itiraz ise Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’tan geldi. Eşiyle haftada bir çarşamba günü görüşebilen Başak Demirtaş, bu duruşma çarşamba günü başladığı için eşiyle görüşememişti. “Görüş hakkım çalındı” serzenişinde bulunan Başak Demirtaş yeni duruşma tarihinin de yine bir görüşme gününe, çarşambaya denk geldiğini fark edince hâkime itiraz etti. Ama karar değişmedi.

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