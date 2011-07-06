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Spor

BAŞ PEHLİVAN ALTIN KEMERİ İSTİYOR EDİRNE (A.A)

06 Temmuz 2011 14:03

-BAŞ PEHLİVAN ALTIN KEMERİ İSTİYOR  EDİRNE (A.A) - 06.07.2011 - Son iki yılın Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, altın kemerin ebedi sahibi olmayı istediğini belirtti. Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın Belek ilçesinde 10 aydır sıkı bir kamp döneminden geçtiğini ve güreşlere hazır olduğunu söyledi. Konsantre ve motivasyonunun üst düzeyde olduğunu ifade eden Yeşil, ''Hazırım, inşallah bu yıl yine şampiyon olarak, altın kemerin ebedi sahibi olmayı istiyorum. Bunu başaracak güçteyim. Herkes iyi çalıştı. Başarılı olmak için geldik. Altın kemeri Antalya'ya götürmek istiyorum. 3 yıldır başpehlivanlıkta güreşiyorum, 2 yıldır başpehlivanım. Konsantrasyonum, motivasyonum iyi. Güzel güreşlerimi tekrarlamak istiyorum'' dedi. -AĞAYA NAZİK SİTEM Yeşil, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in 'Kırkpınar'da başpehlivanlık güreşlerini izlerken ben zevk almıyorum, ne oyun var ne bir şey var, kalleşçe bir güreş, bekliyorlar puan almayı' şeklindeki açıklamalarını, basın yoluyla izlediğini ancak Kırkpınar Ağası'nın benzetmelerine katılmadığını belirtti. Onun da Kırkpınar'a emekleri olduğu ve bu noktada kendisine teşekkür ettiğini ifade eden Yeşil, şunları kaydetti: ''Ağama saygı duyuyorum, emek sarf ediyor. Ama açıklamalarında hemfikir değiliz. Kimsenin kalleşçe güreştiğini düşünmüyorum. Kırkpınar'da şampiyon olmak için 6 güreş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yoğun bir efor sarf ediliyor. Telafisi de olmadığı için, başarılı olmak için temkinli ve dikkatli güreşiyor güreşçiler. Tüm pehlivanların yüreğini ortaya koyarak er meydanına çıktığını düşünüyorum. Herkesin hayali başpehlivanlık, altın kemer. Kimse kalleşçe, çekingen güreşmez.''

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