Baş İzci'ye vefasızlık

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de Türkiye baş izcilerinden Hayati Köseley\'in adını taşıyan izci evi tarih oldu. \'Hayati Köseley İzci Evi\'ni bir proje için geçici olarak alan Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, proje bitmesine karşın binayı devretmedi. \'Hayati Köseley İzci Evi\' yazılı tabela kaldırıldı. Binadaki 100 yıllık izci tarihine ışık tutan eşya ve belgeler Davutlar Mahallesi\'ndeki depoya taşındı.

Balıkesir\'de Türkiye başizcisi Hayati Köseley\'in adını taşıyan izci evi yok oldu. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Dumlupınar Mahallesi\'nde bulunan ve Milli Emlak Müdürlüğü\'ne ait olan Hayati Köseley İzcievi\'ni \'Balıkesir Kariyer Akademi\' adlı proje için geçici olarak Balıkesir İzcilik Gençlik ve Spor Derneği\'nden aldı. Ancak projenin bitmesine karşın binayı izcilere devretmeyen Milli Eğitim Müdürlüğü, \'Hayati Köseley İzci Evi\' tabelasının yerine \'Karesi İlçe Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binası\' tabelası astı. Baş İzci Hayati Köseley\'in adının verildiği tabela ile özel eşyaları, derneğe ait demirbaş ve belgeler ise şehir dışında Davutlar kırsal mahallesindeki Türksen Gündoğan İzci Evi\'nin deposuna kaldırıldı. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün proje için adres gösterdiği ve tabela taktığı binayı faal olarak kullanmadığı öğrenildi. SİT alanındaki tarihi bina ile bahçesindeki bakımsızlık dikkat çekerken, bazı ağaçların kırıldığı ve yıkıldığı görüldü. İzcilik faaliyetlerinin anlatıldığı duvar tablosu ise tarihi binanın izcilere ait olduğunu gösteren tek belge olarak kaldı.

\"BİNAYI GEÇİCİ OLARAK ALIP, DEVRETMEDİLER\"

Balıkesir\'in son İl İzci Kurulu Başkanı Ziya Bağ, Hayati Köseley İzci Evi ile birlikte Balıkesir\'in izcilikle ilgili son 100 yıllık arşivinin de yok edildiğini öne sürdü. Bağ, şunları söyledi:

\"Milli Emlak Müdürlüğü\'ne ait binayı biz 20 yıldır izci evi ve il izci kurulu başkanlığı olarak kullanıyorduk. Bildiğim kadarı ile hala bizim kullanımımızda görülüyor. Yani resmen bir devir yapılmadı. Hayati Köseley İzci Evi Türkiye\'de örnekti. İstanbul\'la birlikte izcilerin bin bir emek ve özveri ile oluşturduğu tek izci eviydi. Milli Eğitim Bakanlığı\'ndaki İzcilik Daire Başkanlığı\'nın kapatılıp, izciliğin Gençlik Spor Bakanlığı\'na devri ve sadece bir şube müdürlüğü olarak devamıyla birlikte izcilik kan kaybetmeye başladı. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, \'Balıkesir Kariyer Akademi\' adlı bir proje için binayı geçici olarak bizden istedi. Projenin 8 aylık bir süreyi kapsadığını, daha sonra binayı devredeceklerini söylediler. Anahtarlardan birini onlara verdik. Tatil dönüşü izci evine gittiğimizde kilidin değiştirildiğini fark ettik. Bu süre zarfında eşyaların bir bölümünü de Balıkesir Lisesi\'nin deposuna taşımışlar. Anahtarı teslim ettiğimiz Karesi İlçe Müdürlüğü yetkilileri, \'bizle ilgisi yok, il milli eğitimle görüşün\' dediler. Görüşmemizden bir sonuç çıkmadı. Ardından \'bodrumdaki eşyaları da alın, ödenek geldi, binayı onaracağız\' dediler. Sonuçta proje tamamlandı, proje için ayrılan süre de doldu ancak binayı bize iade etmediler. Üstelik biz izci liderlerine \'bilgimiz olmadan izci evine gitmeyin\' diye bir yazı gönderdiler. Şu an Hayati Köseley İzci Evi yok. İzci evi bir müze gibiydi. Bütün belgeler, yazışmalar, plaketler, demirbaşlar, izcilikle ilgili araç ve gereçler burada sergileniyordu. 20 yıllık emeğimiz yok sayıldı. Balıkesir\'de 100 yıllık izcilik tarihini yaşatan izci evi kaderiyle baş başa bırakıldı.\"

\"BU KONU YARGIYA GİDER\"

Balıkesir İzcilik Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Cengiz Çekdemir ise binayı geri almak için gerekirse yargıya gideceklerini açıkladı. Çekdemir, \"Yıllardır kullandığımız binayı Balıkesir büyükşehir olunca \'belediye el koymasın\' diyerek bizden aldılar. Ancak Balıkesir büyükşehir olunca sadece Özel İdare Müdürlüğü\'ne ait taşınmazların belediyeye geçtiğini öğrendik. Bina Milli Emlak Müdürlüğü\'ne, kullanımı da bize ait görünüyor. Bu yapılanlar Türkiye izciliğinde farklı bir yeri olan Balıkesir izciliğine ihanettir. Türkiye baş izcisi olmuş, Balıkesir\'in evladı Hayati Köseley\'e saygısızlık yapılıyor. Üstelik izciler sokağa atılıyor. Bu yanlışın düzeltilmesi için çalışıyoruz. Bina tüm demirbaşlarıyla birlikte Balıkesir İzcilik Gençlik ve Spor Derneği\'ne geri verilmelidir. Bunu sağlamak için gerekirse mahkemeye de başvuracağız\" dedi.

BAŞ İZCİ KÖSELEY KİMDİR?

Savaştepe Köy Enstitüsü mezunu Hayati Köseley, 1965\'te izci lideri oldu. İzciliğin bütün kademelerinde çalışan Köseley, 26 yıl boyunca Balıkesir İl İzci Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. 5 Mayıs 1999\'da Türkiye Baş İzcisi seçildi. Balıkesir İl İzcievi\'ni kuruluşunda önemli katkısı oldu. Dumlupınar Mahallesi\'nde bulunan Milli Emlak Müdürlüğü\'ne ait İzcievi\'ne 2000 yılında Hayati Köseley\'in adı verildi. Baş İzci Köseley, 2006\'da 73 yaşındayken vefat etti.

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