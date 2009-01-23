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Baş gardiyan işkenceyi anlattı

Duruşma savcısı, iddianameyi hazırlayan savcının 16 sanık hakkında istediği ’eziyet’ suçuna itiraz etti.

23 Ocak 2009 02:00

Engin Çeber’i işkence yaparak öldürdükleri iddiasıyla 60 sanığın yargılandığı davada, duruşma savcısı, iddianameyi hazırlayan savcının 16 sanık hakkında istediği ’eziyet’ suçuna itiraz etti.

Duruşma savcısı Mustafa Kemal Öztürk, eziyet suçunun sade vatandaş tarafından işlenebileceğine dikkat çekerek, "Kamu çalışanlarının görevi sırasında işlediği suç ise işkencedir" tespiti yaptı. Savcı Öztürk, 6 kamu görevlisinin işkence sonucu ölüme sebebiyet vermekten, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılandığı davada, 16 görevlinin de eziyetten değil işkenceden yargılanması gerektiğini belirtti.

Tekme tokat dövdüler

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda savcılık ifadesinde işkenceyi tek anlatan şüpheli İnfaz Koruma Başmemuru Yılmaz Aydoğdu şunları söyledi: "B-8’de sayım yapılıyordu. Koridordan sesler geldi. 30-40 saniye sürdü. İçeride arbede vardı. Kalkacaksın kalkmayacaksın diye tartışıyorlardı. ’Kimliğini alın tutanak tutun’ dedim. Çeber, Sami Ergazi, Selahattin Apaydın ve Nihat Kızılkaya’nın arasındaydı. Tekme tokat dövüyorlardı. Nevzat avucunun içiyle başına vuruyordu. Çeber düştü. Sami de bahçeye doğru sürükledi ve vurmaya devam etti. Çeber dizüstü çöktü."

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