Baş dönmesi, kan kusma: Tanzanya'da henüz teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'da henüz teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.

Tanzanya'nın batısındaki Mbeya şehrinde, yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusmasına yol açan bir hastalık ortaya çıktı. Şu ana kadar 15 kişinin ölümüne yol açan hastalık 50'den fazla kişinin de hastaneye kaldırılmasına sebep oldu.

Yetkililer semptomlara neden olan hastalığı henüz tespit edemese de hastaların çoğunun daha önce ülser ya da karaciğer hastalığı geçirmiş erkekler olduğu belirtildi.

Mbeya bölgesinde 2018'de de benzer şikayetlerle birçok kişinin hastaneye yatırıldığı öğrenildi.